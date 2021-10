Farris: «I cambi di formazione fra i migliori? Fondamentale lo siano!»

Farris ha sostituito lo squalificato Inzaghi anche nelle interviste post partita dopo Empoli-Inter. Ecco come l’allenatore in seconda si è espresso a Inter TV.

IL COMMENTO DEL VICE – Massimiliano Farris giudica Empoli-Inter: «Una buonissima prestazione della squadra. Il risultato poteva essere più rotondo, vista la superiorità numerica. I ragazzi hanno fatto la partita che avevamo previsto, una squadra forte come la nostra che entra in campo e sa quello che deve mettere in pratica chiaramente mostra la sua superiorità. Siamo dispiaciuti per qualche punto perso nelle ultime partite, non vogliamo pensare alle polemiche. La squadra va in campo per dare il meglio, oggi l’abbiamo prodotto».

LE SCELTE – Farris commenta i cambi di formazione in Empoli-Inter: «Le novità fra i migliori in campo? È fondamentale che lo siano, perché nella logica delle rotazioni con tante partite qualcuno, quando capita, scende in campo e deve fare grandissime prestazioni. Se in questa squadra, ricca di grandi campioni, segnano Federico Dimarco e Danilo D’Ambrosio poi a fine stagione si raggiungono gli obiettivi. Dimarco? Sa fare tutto. La superiorità numerica è stata gestita bene, abbiamo visto alcune partite recenti dove chi è in superiorità non riesce a gestire l’emotività del momento. Non bisogna mai mollare dal punto di vista fisico e mentale, bene aver fatto rifiatare qualche giocatore. Un pizzico di rammarico perché il gol lo meritavano anche Lautaro Martinez e Alexis Sanchez».

COPPIA SENZA GOL – Farris chiude sugli attaccanti: «Nessuno è mai contento di uscire, gli attaccanti soprattutto. Quando restano nell’educazione è giusto che si arrabbino quando escono. Sanchez e Lautaro Martinez ci hanno regalato dei grandi assist, ora la squadra dovrà aiutarli a fare gol».