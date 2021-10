Andreazzoli: «Contatto in area, che faceva Valeri? Aiutiamo gli arbitri!»

Andreazzoli dopo Empoli-Inter 0-2, su DAZN ha parlato della partita soffermandosi in particolare sul contatto dubbio in area di rigore, soffermandosi più Paolo Valeri, questa sera arbitro al VAR.

AIUTIAMOLI – Andreazzoli dopo Empoli-Inter 0-2, ai microfoni di DAZN ha parlato così del caso dubbio da rigore: «Io accetto sempre tutto, però quando a fine partita ho visto l’episodio del contatto sono rimasto dispiaciuto e quindi ho parlato con gli arbitri, che io stimo molto, perché fanno un lavoro estremamente difficile. Proprio per questo motivo sono stati aggiunti dei mezzi per aiutarli. Mi chiedo: cosa stava facendo Valeri al VAR? Serve essere oggettivi! Mio nipote Tommaso, quattro anni, una situazione del genere la vede. Devi chiamarti Valeri per vedere questo fallo seduto sulla scrivania? Non discuto l’espulsione, non protesto e accetto. Ma non accetto questa decisione presa a tavolino! L’ho visto una volta dal cellulare e mi sono meravigliato, non va bene così! Le gare devono essere il più possibile oggettivi, abbiamo gli strumenti, usiamoli bene! Dobbiamo aiutare gli arbitri. Vorrei essere chiaro: se c’è qualcuno che si ricorda una mia protesta per qualsiasi tipo di partita, me lo dica subito. Var a chiamata? Ma che cambia? Il problema è proprio questo, se non valutano che sia fallo cosa cambierebbe?».

– : «».