Dimarco: «Grande gruppo, non molliamo. Rendimento? Impegno paga»

Federico Dimarco ha parlato nel post gara Empoli-Inter, gara vinta dai nerazzurri per 0-2. Il laterale mancino ha segnato il secondo gol della partita al Castellani

GRUPPO − Dimarco ha parlato del successo e del proprio percorso: «Pareggio Juventus ci ha spezzato le gambe perché arrivato al 90′ in una situazione di rigore. Oggi tre punti importanti, bella vittoria. Noi siamo un grande gruppo, lavoriamo forte per rimanere attaccati agli altri, sarà difficile ma noi non molliamo. Non mi aspettavo questo, so quello che ho passato, gli anni in cui giocavo poco ma con il lavoro sto recuperando tutto quello che non avevo negli anni scorsi».