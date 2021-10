Dzeko: «Siamo entrati per fare differenza. Pensiamo gara dopo gara»

Edin Dzeko, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la vittoria dell’Inter sul campo del Sassuolo per 1-2. Grande protagonista il bosniaco con un gol e un rigore procurato

DIFFERENZA − Così Dzeko nel post gara di Sassuolo-Inter: «Siamo entrati per fare differenza, il mister ci chiede questo. Quando entri lo devi fare al 100% e oggi lo abbiamo fatto. Non c’è spiegazione sui gol non fatti in Europa, sul divano è più facile, oggi bene. Io mi aspettavo questi gol, conosco le mie qualità e per questo l’Inter mi ha preso. Non guardiamo così avanti, ogni mese ci sono sette partite e dobbiamo guardare partita dopo partita, adesso c’è un po’ di riposo per alcuni per altri no. Pensiamo alla Lazio».