Dzeko: «Questa Inter ha carattere, ma non si può sempre prendere gol»

Dzeko ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Sassuolo-Inter 1-2, anticipo della settima giornata del campionato di Serie A disputato questa sera al Mapei Stadium.

IL GOL – Dzeko inizia il suo discorso partendo dal fatto di aver segnato al primo pallone toccato dopo il suo ingresso in campo: «Non mi ricordo, ho fatto tanti gol. Subito, al primo pallone, penso di no. C’è una prima volta per tutto. La squadra ha tanto carattere e o abbiamo fatto vedere. Purtroppo prendiamo sempre la strada difficile prendendo gol. Non si può sempre giocare bene. Abbiamo giocato contro una squadra che gioca benissimo a calcio, conta il risultato. 7 gol all’esordio? Come Ronaldo. L’Inter mi ha preso per questo. Io so cosa posso dare, io cerco di dare il massimo dall’inizio o entrando come oggi. Purtroppo non si può giocare sempre, oggi siamo un po’ stanchi, ma contava il risultato. Far dimenticare Lukaku? Non ci penso, bisogna guardare sempre avanti. Stiamo facendo bene, ma bisogna continuare così. Il campionato è lungo».