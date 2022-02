Dzeko: «Mancato il gol! Potevamo avere fiducia, un peccato»

Dzeko si è presentato a Inter TV, piuttosto deluso per quanto successo durante la partita. Queste le considerazioni dell’attaccante bosniaco dopo il KO per 0-2 col Liverpool

POCO PER VINCERE – Edin Dzeko è deluso dopo Inter-Liverpool: «È mancato il gol. Se facevamo gol prima ci poteva dare fiducia: abbiamo fatto una gran partita per settantacinque minuti, penso che abbiamo concesso poco rispetto a loro. Un peccato. Usciamo a testa alta consapevoli di aver dato tutto per novanta minuti. Purtroppo non è bastato, ma abbiamo dato tutto e ci abbiamo provato contro una delle squadre più forti. Adesso testa al campionato? Sì, certo».