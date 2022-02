Dzeko: «Cosa è mancato? Non perdere! Le grandi squadre ti puniscono»

Dzeko ha parlato ai microfoni di Prime Video al termine di Inter-Liverpool, sfida valevole per l’andata degli ottavi di Champions League vinta dagli inglesi per 0-2 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

POCO CINICI – Edin Dzeko parla così ai microfoni di Prime Video al termine di Inter-Liverpool: «Cosa è mancato? Non perdere la partita, questo è mancato. Penso che per 75 minuti abbiamo fatto alla grande, abbiamo avuto occasioni e concesso poco a una delle squadre migliori in Europa. E’ peccato prendere gol su calcio d’angolo dove solitamene siamo forti, queste sono le grandi squadre: se non gli fai gol ti puniscono. Abbiamo provato di tutto, ogni ragazzo ha dato tutto per 90 minuti e non è bastato. Però usciamo da questa sconfitta a testa alta perché siamo consapevoli di aver dato tutto. Ci crediamo fino alla fine, però adesso pensiamo prima alla Serie A e poi vediamo».