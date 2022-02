Klopp: «Noi in difficoltà, merito dell’Inter! Le sostituzioni la chiave»

Klopp dopo Inter-Liverpool terminato 0-2, su Prime Video si è complimentato comunque con i nerazzurri per la prestazione di oggi.

L’ANALISI – Klopp dopo Inter-Liverpool 0-2, su Prime Video ha parlato così: «Purtroppo capita spesso al Liverpool di soffrire. L’Inter ha fatto una buona partita, noi non siamo stati brillanti per merito dell’Inter. Perisic ci ha messo in difficoltà così come i difensori. Le sostituzioni che ho fatto sono stati la chiave per sbloccare la partita. Abbiamo creato tante occasioni, sono soddisfatto per quello che abbiamo fatto».