Inzaghi: «La mia Inter ha tenuto testa a una delle due più forti d’Europa»

Inzaghi ha parlato ai microfoni di Prime Video al termine di Inter-Liverpool, sfida valevole per l’andata degli ottavi di Champions League vinta dagli inglesi per 0-2. Di seguito le sue dichiarazioni

RISULTATO AMARO – Simone Inzaghi parla così ai microfoni di Prime Video al termine Inter-Liverpool: «Speriamo di non incontrare sempre il Liverpool, sono contento e orgoglioso della squadra. Purtroppo nel nostro miglior momento non siamo stati premiati con un gol e poi alla mezza distrazione hanno fatto un gol incredibile. Ho fatto i complimenti alla squadra, ci dispiace per il risultato però deve essere di buono auspicio per tutto quello che deve venire. Penso che il Liverpool sia una delle due squadre più forti d’Europa e la mia Inter ha tenuto testa e avrebbe meritato di più, però sappiamo che queste serate sono così ma ci deve dare molta autostima. Io penso che sia difficile commentare un risultato così, ma noi dobbiamo andare avanti. Partite del genere ne abbiamo giocate tantissime da inizio anno ma contro una squadra forte come il Liverpool non avevamo mai giocato».