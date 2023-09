Dionisi: «Inter-Sassuolo, grande soddisfazione dopo la Juventus!»

Dionisi dopo Inter-Sassuolo terminata sul punteggio di 1-2 su DAZN ha parlato della partita che vale la prima sconfitta per i nerazzurri

COME CON LA JUVENTUS – Alessio Dionisi ha parlato così dopo Inter-Sassuolo: «Grande soddisfazione di gruppo, abbiamo confermato la prestazione dopo la Juventus, la stessa determinazione in fase difensiva e personalità con la palla. Nel secondo tempo l’Inter è calata e abbiamo tenuto un po’ più la palla, perché se avessimo dovuto fare le stesse cose del primo tempo, non ce l’avremmo fatta. Sapevamo di affrontare la squadra nettamente migliore del campionato, è servita una grande partita. Speriamo di poterci confermare come prestazione e ancor di più come atteggiamento. Giocare con quattro attaccanti non è semplice contro l’Inter, sai che puoi concedere di più la palla. Merito dei ragazzi che hanno mantenuto equilibrio anche senza palla, chi è entrato è stato determinante e non ha abbassato il livello, anzi. Il gol di Berardi è pazzesco, ha fatto anche l’assist. Step successivo? Dobbiamo trovare il giusto equilibrio e scoprire la coperta, come già successo con il Frosinone. Oggi con l’Inter la coperta sembrava quasi più lunga. Abbiamo cambiato qualcosa per mettere dentro ragazzi con lo spirito giusto».