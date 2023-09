Inter-Sassuolo 1-2, statistiche: possesso a favore, curiosità sui tiri

L’Inter non riesce a sfatare un grande tabù a San Siro. Sconfitta contro il Sassuolo con il risultato di 2-1, queste sono le statistiche del match (vedi pagelle e tabellino).

DATI – Dopo un primo tempo quasi dominato dall’Inter, il Sassuolo rimane attaccato alla partita e la ribalta nel secondo. Prima Bajrami, poi il gol capolavoro di Domenico Berardi hanno portato i 3 punti in casa nero-verde nonostante la rete a fine primo tempo di Denzel Dumfries. Il possesso palla è un assolo netto dei nerazzurri, che chiudono con il 63%. La curiosità riguarda però i tiri. 13 pari, con addirittura 6 tiri in porta per il Sassuolo. L’Inter non riesce ad andare oltre le 3 conclusioni verso Andrea Consigli. Grande imprecisione per gli attaccanti di Simone Inzaghi, coperta corta con l’infortunio di Marko Arnautovic e lo dimostra la prestazione no di Lautaro Martinez.