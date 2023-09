Inter-Sassuolo 1-2, pagelle: Sommer saponetta 5. Dove è Barella? 5

L’Inter perde incredibilmente per 2-1 in rimonta contro il Sassuolo. Yann Sommer confeziona il risultato con una papera, 5. Nicolò Barella è rimasto ad Istanbul, altro 5. Le pagelle del match.

YANN SOMMER 5 – Sbaglia tanto in impostazione, fa vedere la differenza rispetto ad Onana, poi fa un brutto errore sul tiro di Bajrami nel secondo tempo. Male sul proprio palo.

Inter-Sassuolo, pagelle – DIFESA

MATTEO DARMIAN 6.5 – Anticipa sempre Laurienté, poi fa un intervento su Pinamonti da ultimo uomo di importanza e difficoltà indicibile. Recupera l’incomprensibile, nella ripresa non è il colpevole sui gol subiti.

FRANCESCO ACERBI 6 – Pinamonti non si muove, non è una novità per le punte che giocano contro Francesco. Oggi però sorprendono le sue sortite offensive, più di una nel primo tempo.

ALESSANDRO BASTONI 5.5 – Travestito da terzino come spesso accade cerca Dimarco in area che liscia col sinistro. Sul primo gol del Sassuolo Bajrami non può però calciare da solo, incompresione con Mkhitaryan grave.

– dal 68′ STEFAN DE VRIJ 6 – Alza il baricentro della difesa, ma è lento in impostazione. Non dà un grande aiuto in fase di spinta ma quello non è il suo compito.

Inter-Sassuolo, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 6.5 – Il primo tempo di Denzel è di una potenza assoluta. Ara la fascia destra, umilia Vina e segna addirittura con il sinistro. Sbaglia diversi cross, ma arriva sempre e lo fa con continuità. Nel secondo è comunque pericoloso, ma Pedersen lo controlla meglio.

NICOLÒ BARELLA 5 – Ancora zero segnali dal Barella a cui eravamo abituati la scorsa stagione. Tabù in quel di San Siro per Inzaghi. Nicolò sembra rimasto ad Istanbul.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – In impostazione è semplicemente perfetto, in interdizione corre un rischio con il colpo di testa da ultimo uomo che finisce sui piedi di Bajrami. Sommer gli evita la pessima figura, lui si scusa da leader vero.

– dall’85’ DAVY KLAASSEN S.V.

HENRIKH MKHITARYAN 5 – Non è sempre nel pieno della partita, non segue neanche Bajrami nell’inserimento e l’Inter subisce il gol. Berardi fa solo quello, Mkhitaryan lo lascia tirare col sinistro ed è 2-1.

– dal 68′ DAVIDE FRATTESI 6 – Si inserisce bene in area di rigore, Consigli gli esce a valanga e para su una grande occasione.

FEDERICO DIMARCO 6 – Con Bastoni la catena funziona bene, ma il centro del gioco oggi è sulla destra. Liscia un possibile gol col sinistro in area di rigore.

– dal 68′ CARLOS AUGUSTO 6 – Il passaggio a tagliare la difesa è perfetto, ma Frattesi sbaglia. Il resto del match non lo vede più protagonista.

Inter-Sassuolo, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 6.5 – Il primo tempo è mostruoso. Giocatore di un’altra categoria in questo momento. Sgasa su Viti quando vuole, lo porta a spasso per San Siro e crea pericoli su pericoli. Sfiora la rete di testa, poi col destro su cross di Dumfries non prende il pallone. A metà secondo tempo viene sostituito nonostante la partita migliore del compagno argentino.

– dal 68′ ALEXIS SANCHEZ 5 – Una delle sue classiche palle perse a difesa scoperta a centrocampo. Ingresso shock, ma in negativo quest’oggi.

LAUTARO MARTINEZ 5 – Si fa vedere solo una volta con un cambio di gioco di esterno, ma è un completo fantasma. A San Siro ancora si cerca il capitano dell’Inter oggi.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 5 – Il primo tempo è di grande bellezza. L’Inter crea tanto ma spreca importanti occasioni soprattutto sulla destra con Dumfries. Nella ripresa Sommer apre al disastro, la squadra non si riprende più e ne riprende un altro. Sbagliato continuare con gli stessi, Mkhitaryan e Lautaro Martinez tra i peggiori e la forma fisica è da ritrovare. I cambi arrivano troppo tardi, la squadra si è ingolfata già dopo il primo gol subito. Thuram, perché toglierlo? Il peso offensivo dipendeva dal francese, con Sanchez i pericoli per il Sassuolo sono finiti.

Le pagelle degli avversari: il Sassuolo di Dionisi

SASSUOLO – Consigli 6; Toljan 6, Erlic 6.5 (Ferrari S.V.), Viti 5 (Tressoldi 6), Vina 4.5 (Pedersen 6.5); Boloca 6, Henrique 6.5; Berardi 6.5, Bajrami 7 (Castillejo 6), Laurienté 5.5; Pinamonti 6.5 (Defrel 6) All. Dionisi 8