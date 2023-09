Acerbi: «Qualcosa non è andata. Dopo l’1-2 non abbiamo giocato»

Acerbi non è riuscito a spingere l’Inter, sconfitta per la prima volta in stagione nell’1-2 contro il Sassuolo. La sua delusione nel post partita di Inter TV.

STASERA MALE – Francesco Acerbi parla al termine di Inter-Sassuolo: «Stiamo giocando tante partite, un po’ la stanchezza sicuramente si fa sentire. Sai: quando rientri nel secondo tempo e prendi due gol c’è qualcosa che non va. Non devi subire due gol così, uno-due: puoi subire un gol, ma non devi prendere il secondo perché la partita è molto lunga. Dopo il secondo gol non abbiamo più giocato, questo fa un po’ riflettere ma non si può dire nulla alla squadra per l’impegno e quello che sta facendo. Un passo falso ci può stare. Il Sassuolo sappiamo che è una squadra di ripartenza con giocatori di qualità, non abbiamo neanche rischiato tanto però loro sono stati più bravi nel secondo tempo a gestire la palla. Potevamo fare qualcosa in più, perché se perdi qualcosa non è andato, però non posso recriminare nulla».