Dimarco: «Abbraccio ad Asllani? Vi spiego! Non guardiamo gli altri»

Dimarco è uno dei protagonisti del successo per 4-0 in Inter-Udinese di stasera. Il giocatore si è fermato a parlare nel post partita di Inter TV.

AVANTI COSÌ – Federico Dimarco parla al termine di Inter-Udinese: «L’abbraccio a Kristjan Asllani? In settimana mi aveva detto che avrei segnato. Sono contento per la squadra, perché abbiamo la giusta mentalità e stiamo ottenendo risultati. I tifosi mi accostano a Roberto Carlos e Andreas Brehme? Certo fa piacere, ma a me non piace fare paragoni. Parliamo di giocatori che hanno fatto la storia dell’Inter e che avevano due mancini incredibili. Sono contento di essere paragonato a loro. Interpreto il mio ruolo un po’ a modo mio, cerco di muovermi sempre dentro il campo e dare una linea di passaggio creando lo spazio per un inserimento di un compagno. Cerco sempre di giocare per la squadra. Lotta a due? Questo non lo so. La Juventus è una squadra forte come lo sono Milan, Napoli e Roma. Però noi dobbiamo continuare a guardare a noi stessi».