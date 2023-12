Cioffi: «Inter-Udinese, no rammarico. Così ho preparato la partita»

Cioffi dopo Inter-Udinese terminata sul risultato di 4-0, in un’intervista su DAZN rammaricato ha parlato della sconfitta della sua squadra, rimproverando l’atteggiamento “rinunciatario” dopo il rigore in favore dei nerazzurri.

NO RAMMARICO – Gabriele Cioffi ha commentato così la partita persa a San Siro contro l’Inter: «La nostra prima occasione nel primo tempo? Non c’è rammarico, fa parte del calcio. La mia scelta era quella di aspettare l’Inter bassa, togliendo profondità agli attaccanti e provando a chiudere un giocatore per loro fondamentale. Sapevo che avremmo concesso metri, sapevo che i loro “terzi” avrebbero invaso tanto il campo, quindi mi aspettavo una partita di coraggio e difensiva aspettando le occasioni che in ripartenza l’Inter ogni tanto può concederti. Il rigore ci ha spento il cervello, e questo non deve accadere. Chissà se poi il Dio del calcio non ti porta a pareggiare immeritatamente o meritatamente, dipende».