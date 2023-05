Di Lorenzo: «Inter era unica squadra da battere. Fatto un bel gol»

Giovanni Di Lorenzo ha parlato in questo modo del gol incredibile segnato per il Napoli contro l’Inter su Dazn.

GOL – Di Lorenzo spiega il suo gol: «Ho trovato spazio sulla trequarti, ho provato a calciare e è andata bene. Bel gol, importante per la squadra perché volevamo vincere e sono contento. Il mister è stato importantissimo per me, per noi, anche a Lecce sono andato in panchina e mi piace esultare con tutti. L’Inter era l’unica che non eravamo riusciti a battere, volevamo farlo e anche i tifosi si meritavano questa prestazione. Sto bene a Napoli, mi trovo benissimo qua e vediamo».