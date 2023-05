Napoli-Inter, le statistiche: Spalletti mette sotto Inzaghi con l’uomo in più

Napoli-Inter termina con il risultato di 3-1 per i partenopei (vedi tabellino). Partita che prende subito una piega decisa per via dell’espulsione di Roberto Gagliardini

STATISTICHE – Napoli-Inter finisce con il risultato di 3-1 per i padroni di casa. La squadra di Luciano Spalletti domina tutte le voci del match, soprattutto grazie all’uomo in più. La partita viene infatti condizionata dall’espulsione di Roberto Gagliardini al minuto 41. Il possesso palla dei partenopei è pari al 71% contro il 29% dei nerazzurri. I tiri totali sono 22, di cui 9 in porta. I nerazzurri, invece, tirano 6 volte e tutte e 6 le volte verso lo specchio.

ALTRI DATI – 4 a 1 i dati sui calci d’angolo. I fuorigioco, invece, sono “a favore” dei nerazzurri, che vengono sorpresi 2 volte oltre la linea dei difensori contro l’unica volta che è successo ai partenopei. Infine, i falli commessi da Di Lorenzo e compagni sono 10, contro i 14 dei nerazzurri.