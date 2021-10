De Vrij: «Inter, serviva vittoria a tutti i costi». Vidal ride: «Ho fatto anche gol!»

De Vrij ha segnato il suo primo gol stagionale, Vidal il secondo. I due giocatori dell’Inter, intervistati da Sport Mediaset al termine di Inter-Sheriff, sottolineano l’importanza dei primi tre punti in Champions League

SUCCESSO OBBLIGATO – La bella vittoria dell’Inter in Champions League contro lo Sheriff Tiraspol non porta solo al firma di Edin Dzeko (vedi dichiarazioni), a cui fa subito eco l’autore del 2-1, Arturo Vidal: «Era una partita importante, avevamo bisogno di vincere. Ho anche fatto gol (ride, ndr). Sono contento per me e per la squadra». Dello stesso avviso l’autore del 3-1, Stefan de Vrij: «Ci serviva questa vittoria. Per noi era una finale che dovevamo vincere a tutti i costi e ce l’abbiamo fatta». Queste le parole di de Vrij e Vidal al termine di Inter-Sheriff.