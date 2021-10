Sarri: «Nessuna squalifica nonostante calci e pugni. Si parla pure di sputo»

Maurizio Sarri, durante la conferenza stampa pre Lazio-Marsiglia, è ritornato nuovamente a parlare di Lazio-Inter e di come non sia arrivata nessuna squalifica per i giocatori nerazzurri

NO SQUALIFICA − Sarri ricorda ancora il teso match tra Lazio-Inter: «Penso che per un dito minaccioso contro il Milan su Alexis Saelemaekers. In quei due minuti di follia, ho visto calci e pugni, si parla anche di uno sputo e non è arrivata nessuna squalifica. Per il mio dito, ho ricevuto due giornate di squalifica». L’allenatore si riferisce ovviamente al putiferio nato dopo il secondo gol della Lazio firmato da Felipe Anderson con Federico Dimarco a terra.