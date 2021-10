Pardo: «Vidal illuminante in Inter-Sheriff. Handanovic poteva fare meglio»

Pierluigi Pardo, durante la trasmissione Tutti Convocati su Radio 24, ha commentato la prestazione di Vidal in Inter-Sheriff, nonché il gol subito da Handanovic nel momentaneo pareggio moldavo

BENE E MALE − Pardo commenta le gare di Vidal e Handanovic: «Ieri partita abbastanza illuminante e c’era stata qualche traccia illuminante di Arturo Vidal ad inizio stagione. Inter forte anche se Romelu Lukaku ma a tratti è mancata un po’ di cattiveria. Non tiro perfetto quello di Thill sul gol dell’1-1, su Samir Handanovic ci sono errori e prodezze. Poteva fare meglio sulla punizione. Inter in una fase di crescita, ci sta anche che abbia lasciato qualcosa, ci sta il cambio allenatore. Per me Inter forte e pronta, contro la Lazio mi ha lasciato perplesso sul piano della personalità».