De Vrij: «Handanovic criticato? Non ci riguarda! Inter convinta, vogliamo vincere»

De Vrij presenta con convinzione l’impegno dell’Inter in Champions League. Il difensore olandese, intervistato da Sport Mediaset alla vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter, non alimenta le ultime polemiche su Handanovic, anzi spegne tutto sul nascere

PARTITA DA QUALIFICAZIONE – Dopo aver parlato in conferenza stampa di fianco a Simone Inzaghi (vedi video), Stefan de Vrij fa sue la parole di Marcelo Brozovic al termine di Inter-Real Madrid (vedi dichiarazioni) e non si nasconde: «Sì, nonostante la sconfitta della prima partita, siamo molto convinti che passeremo il girone. Siamo convinti di noi stessi e della nostra qualità. Dobbiamo solo dimostrarlo. Per noi sicuramente è una partita importantissima per il girone, visto che abbiamo perso la prima partita. Ed è importante fare punti contro lo Shakhtar Donetsk».

AMBIENTE INTER SERENO – De Vrij rispedisce al mittente le critiche degli ultimi giorni a Samir Handanovic (vedi focus), allontanando ogni tipo di polemica dall’Inter: «Sappiamo che si scrive e che parlano, ma noi non dobbiamo guardarli e pensare solo a noi stessi. Tra di noi c’è tanta fiducia e tanta voglia di far bene. Quello che succede fuori, succede fuori e non ci riguarda».

OBIETTIVO TRE PUNTI – Infine, de Vrij dichiara di volersi prendere una “rivincita” dopo l’eliminazione dalla passata edizione della Champions League proprio a causa del doppio 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk: «Sicuramente vogliamo fare bene, ma vogliamo farlo sempre, a prescindere da quello che è successo l’anno scorso. Quel girone è stata una delusione. Non siamo riusciti a fargli gol. Domani cercheremo di vincere la partita».