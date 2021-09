Brozovic: «Giocato senza paura, ma devi segnare. Potevamo vincere 3-0!»

Marcelo Brozovic, premiato dalla Uefa come migliore in campo in Inter-Real Madrid 0-1, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video dopo la partita. Il centrocampista croato è molto amareggiato per la sconfitta.

BISOGNAVA VINCERE – Brozovic è visibilmente amareggiato per la sconfitta: «Abbiamo giocato troppo bene il primo tempo, doveva finire minimo 3-0, ma non abbiamo fatto gol. Poi abbiamo preso questo gol all’ultimo minuto che non si può prendere in Champions. Non abbiamo visto differenza col Real Madrid, ma se non fai gol poi lo prendi. Se non fai gol perdi le partite. Meglio dimenticarla subito. Si può anche guardare cosa abbiamo fatto bene e cosa dobbiamo migliorare. Poi pensare alla prossima che si gioca ogni tre giorni, non abbiamo tempo per pensare a questa partita. Mi è piaciuto come abbiamo giocato senza paura, sempre davanti. Loro sono stati in difficoltà, abbiamo giocato bene. E’ mancato solo il gol».