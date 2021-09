Darmian: «Una sconfitta non toglie le certezze. Ancora cinque partite»

Darmian dopo Inter-Real Madrid terminata 0-1, ai microfoni di Inter TV ha parlato della partita di questa sera sottolineando però la prestazione della squadra.

LA PRESTAZIONE – Darmian dopo Inter-Real Madrid, ai microfoni di Inter TV ha parlato così: «Sconfitta assolutamente immeritata, c’è poco da dire. Sconfitta arrivata al 90′ dopo una grandissima prestazione di tutti. Sin dal primo minuto abbiamo dimostrato quello che volevamo. Siamo scesi in campo con la giusta voglia, abbiamo creato tanto e purtroppo non siamo riusciti a sbloccare il risultato. Alla fine abbiamo concesso un gol che ci ha condannato. Una partita non ci toglierà le nostre certezze soprattutto dopo una prestazione del genere. Restano ancora cinque partite, starà a noi dimostrarlo. Quando si gioca in un club così prestigioso si hanno delle responsabilità, io quando indosso questa maglia cerco sempre di dare il massimo per la società e i tifosi».