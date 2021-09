Ancelotti: «Partita equilibrata, cambi fatto differenza. San Siro? Bei ricordi»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare la sfida di Champions League giocatasi questa sera a San Siro contro l’Inter.

CAMBI DECISIVI – Così Carlo Ancelotti sulla sfida vinta al 90′ dal suo Real Madrid contro l’Inter: «I cambi aiutano, soprattutto quando le partite sono molto intense come stasera. Non era un caso che i giocatori più freschi hanno fatto la combinazione che ha risolto la partita. Onestamente è stata una partita molto equilibrata, se fosse finita in pareggio nessuno avrebbe potuto lamentarsi. L’Inter ha giocato meglio nella prima parte, noi nella seconda parte. Tornare a San Siro mi ha portato tanti bei ricordi e tante vittorie, il Milan mi rimane sempre nel cuore».