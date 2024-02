D’Aversa: «Lecce alla pari per 30 minuti, poi solo merito Inter!»

D’Aversa dopo Lecce-Inter terminata sul punteggio di 0-4, in un’intervista su DAZN ha commentato la sfida di questa sera sottolineando la forza dei primi in classifica.

L’AVVERSARIO – Roberto D’Aversa dopo Lecce-Inter 0-4 ha parlato così: «Da dimenticare questo periodo? Sì, soprattutto la partita di questa sera. Nel primo tempo fino all’occasione di Blin i ragazzi hanno fatto una gara alla pari. Poi nei due minuti dove abbiamo concesso i gol, la partita è finita. Potevamo riaprire la partita, anche se contenere questa Inter non è semplice. Bisogna dare merito a questa Inter alla decima vittoria consecutiva, una squadra di livello non solo in ambito Nazionale, ma soprattutto in campo internazionale, e lo stiamo vedendo. I tifosi ci hanno spinto, come sempre, per trenta minuti e oltre. Pretendono che si faccia quello che abbiamo fatto per il resto del campionato. Chiedono impegno e quello non è mai mancato. Sarei preoccupato se la squadra non creasse occasioni, più che della fase offensiva. In questo mese ci saranno tanti scontri diretti, affronteremo delle squadre non semplici. Vogliamo fare meglio, perché normale non ci sia soddisfazione dopo aver perso 0-4 in casa contro l’Inter».