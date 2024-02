Lautaro Martinez: «Continuiamo a vincere! Oggi gran traguardo»

Gran doppietta per Lautaro Martinez in Lecce-Inter 0-4, suoi gol numero cento e centouno in Serie A. Così nell’intervista a Inter TV.

CIFRA PIÙ CHE TONDA – Lautaro Martinez valuta le difficoltà di Lecce-Inter: «È successo quello che c’era successo l’altra volta con l’Atlético Madrid, ci sono venuti a prendere a uomo e abbiamo fatto fatica. Nel secondo tempo, parlando col mister, abbiamo visto alcune cose e siamo scesi in campo con altre cose. Abbiamo sviluppato una partita che per noi era importante. Stiamo lavorando in una maniera incredibile in settimana, cerchiamo di dimostrarlo quando scendiamo in campo. Oggi abbiamo fatto un’ottima partita, salvo i primi minuti del primo tempo poi abbiamo fatto un’ottima gara noi. Il centesimo gol in Serie A? Oggi è stata una giornata bellissima per me, prima perché abbiamo vinto e poi perché ho raggiunto questo traguardo importante. Sono molto felice. I gol? Me li ricordo quasi tutti. Ci sono tante cose che passano in testa in questo momento, da quando sono partito di casa a quindici anni non mi immaginavo questo presente e questi traguardi con questa grande maglia. Però è merito del lavoro, devo continuare su questa strada facendo quello che sto facendo. Ci sono sempre cose da migliorare, vedi il primo tempo: dobbiamo migliorare in ogni aspetto, ma sono contento perché continuiamo a vincere».