Darmian: «Lavoriamo per vincere tutte le partite! Oggi difficile»

Darmian ha dato tutto per permettere all’Inter di uscire coi tre punti da Bologna. Nel post partita del Dall’Ara, il giocatore ha parlato su Inter TV.

GRAN VITTORIA – Matteo Darmian è felice per lo 0-1 di Bologna-Inter: «Sapevamo che era una partita tanto importante quanto difficile, perché negli ultimi due anni non eravamo riusciti a vincere qui. Ma anche quest’anno, sia in campionato sia in coppa, non eravamo riusciti a vincere. Erano tre punti per portare avanti il nostro percorso in campionato, abbiamo fatto una partita giusta con determinazione. Incubo degli avversari? No, noi lavoriamo per vincere tutte le partite ed è quello che cerchiamo di fare ogni domenica. Stiamo bene fisicamente e mentalmente, però sappiamo che mancano ancora un paio di mesi e sono quelli più importanti».