Darmian: «Inter, dobbiamo riacquisire lo spirito di non prendere gol»

Darmian ha commentato Milan-Inter nell’immediato post partita del derby di oggi. Dal Meazza arrivano le parole del difensore, con evidente rammarico, nell’intervista con Inter TV.

DIFESA INGUARDABILE – Matteo Darmian commenta Milan-Inter nel dopogara: «Sicuramente, dopo essere passati in vantaggio, potevamo gestire meglio la partita. Abbiamo concesso un gol evitabile, siamo andati in difficoltà e abbiamo concesso altri due gol. Quando concedi due gol così al Milan nel secondo tempo è difficile riprenderla, nonostante ci sia stato lo spirito. Cos’è mancato finora? Sicuramente dobbiamo riacquisire quello spirito di non voler prendere gol a tutti i costi e sicuramente dobbiamo avere più attenzione. Anche i piccoli dettagli possono fare la differenza, specialmente nelle grandi partite. Il Bayern Monaco? Avremo pochi giorni per preparare la partita, però inizia la Champions League e vogliamo partire col piede giusto. Troveremo una squadra fortissima, però in casa nostra col nostro pubblico vogliamo fare una grande prestazione».