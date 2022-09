Condò: «Inter, gol di Giroud già visto con la Lazio. Solo due peggio»

Paolo Condò, nell’analisi di Milan-Inter, si è soffermato in particolar modo sulla fase difensiva e sul gol segnato da Olivier Giroud valido per il 2-1. Il giornalista, negli studi di Sky Sport, ha anche sottolineato come solo due squadre abbiano subito più gol dei nerazzurri.

PROBLEMI DIFENSIVI – Paolo Condò si è soffermato sui tanti errori difensivi commessi in queste prime partite da parte dell’Inter: «È stata una partita selvaggia, le due squadre hanno lasciato poco nelle retrovie per cercare di giocare un calcio offensiva. È stata una partita a fasi, dipesa anche dai differenti risultati. I nerazzurri hanno subito 8 gol e soltanto Cremonese e Monza ne hanno fatto peggio. Il gol di Giroud fa coppia con il gol di Felipe Anderson della Lazio. Dopo il 3-2, però, si sono avvicinati tantissimo al pareggio. La parata di Maignan su Calhanoglu è stata miracolosa».