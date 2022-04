Darmian: «Giocando all’Inter punti al massimo! Bravi nella sofferenza»

Anche Darmian si è presentato nella postazione di Inter TV dopo la semifinale di ritorno contro il Milan. Queste le sue parole sul derby di Coppa Italia, aperto dal suo assist per Lautaro Martinez.



UOMO ASSIST – Matteo Darmian dà il suo giudizio su Inter-Milan: «Volevamo arrivare in fondo anche a questa competizione. Quando giochi per un grande club come l’Inter punti al massimo: era un nostro obiettivo stagionale e ci siamo riusciti oggi facendo una grande prestazione. Siamo contenti di questo. Porta inviolata? Sapevamo che non era facile, comunque il Milan ha attaccanti forti che possono metterti in difficoltà e trovare la giocata importante in ogni momento. Siamo stati bravi quando c’era da soffrire e abbiamo portato a casa una vittoria importante, poi per noi difensori ottenere un altro clean sheet fa piacere».

BEN GESTITA – Darmian prosegue: «Volevamo partire forte, mettere intensità: è quello che abbiamo fatto. Penso che ci sia stata una grande intensità da entrambe le parti, poi i derby comunque sono così: grande agonismo. Però siamo stati bravi a gestire i momenti della partita, perché siamo riusciti a sbloccarla dopo pochi minuti e quando c’è stato da soffrire ci siamo messi lì con grande cattiveria e umiltà, che una grande squadra deve avere. Abbiamo difeso il risultato, poi abbiamo raddoppiato in contropiede. Non potevamo tenere il ritmo del primo tempo per tutta la partita, però abbiamo gestito bene i momenti e siamo arrivati a chiuderla col 3-0. Io sottovalutato? Sicuramente quello che cerco di fare è lavorare duro giorno dopo giorno. Cerco sempre di migliorarmi, poi quando vengo chiamato in causa per uno o novanta minuti cerco di dare il mio contributo».