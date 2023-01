Correa: «Fisico? Sto tornando! Periodo difficile ma guardo al futuro»

Correa è la sorpresa di Inzaghi come titolare in Inter-Empoli di stasera (vedi formazioni). A Inter TV, l’attaccante ha presentato il match della diciannovesima giornata di Serie A.

ANCHE IN CAMPIONATO – Joaquin Correa supera la Supercoppa Italiana e pensa a Inter-Empoli: «Arriviamo con la stessa concentrazione. Credo che abbiamo preparato la partita molto bene, ovviamente felici per quello che abbiamo fatto là. Ma l’abbiamo già lasciata da parte, cerchiamo di vincere oggi e di continuare la striscia positiva. L’Empoli? È una squadra che gioca bene, con giocatori di qualità in mezzo che fanno girare la palla veloce. Dobbiamo stare uniti e concentrati, fare la nostra partita cercando di andare subito in vantaggio. Le mie condizioni fisiche? Sto tornando. È un periodo difficile ma è già passato, sto guardando al futuro».