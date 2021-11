Cordoba: «Inter, oggi sensazione strana. Fa stagione che aspettavamo»

Ivan Cordoba, dirigente del Venezia ed ex calciatore dell’Inter, ha parlato oggi, giorno della partita tra arancioneroverdi e nerazzurri.

MORATTI – Queste le parole di Ivan Cordoba, dirigente del Venezia ed ex calciatore dell’Inter, nel corso di Deejay Football Club su Radio Deejay. «Se ho sentito Moratti? Sì, l’ho sentito, ma un paio di settimane fa. Parlavamo perché gli avevamo fatto un invito per venire alla partita, ma non riusciva questa volta. Comunque siamo rimasti che verrà perché piace tanto Venezia anche a lui. Non abbiamo parlato tanto della partita».

INTER – Così Cordoba sulla squadra nerazzurra. «Come vedo l’Inter? Per me oggi è una sensazione molto strana. Infatti non riesco a capirla. Ma l’Inter sta facendo credo una stagione che tutti aspettavamo, al di là che all’inizio era difficile fare un presupposto perché c’era il cambio di allenatore, di giocatori così importanti. Però, secondo me, la base c’era. C’era anche la costruzione di una società solida a sostenere questo progetto. E questo è importante».