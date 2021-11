Ceccarini: «Insigne, offerta Napoli arriva a 4 milioni bonus compresi»

Niccolò Ceccarini ha pubblicato un aggiornamento sul possibile rinnovo di Lorenzo Insigne, in scadenza con il Napoli ed accostato all’Inter.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Niccolò Ceccarini sulla trattativa per il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli. “Insigne, l’offerta del Napoli arriva a 4 milioni bonus compresi“.

OCCASIONE – Stando ad alcune voci di calciomercato, in caso di addio a zero dell’attaccante partenopeo, l’Inter sarebbe tra le squadre interessate al giocatore. Quindi la società nerazzurra potrebbe essere alla finestra in questa trattativa tra l’attaccante italiano e il club azzurro.