Casemiro: «Dal Real Madrid rispetto per l’Inter. Benzema? Jovic bene»

Casemiro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Inter prima di Ancelotti (vedi articolo). Il centrocampista brasiliano, che si è soffermato molto su Vinicius Junior, ha anche commentato l’assenza di Benzema ed elogiato i nerazzurri.

CONFERENZA CASEMIRO – Questa la conferenza stampa di Casemiro alla vigilia di Real Madrid-Inter.

Quali garanzie dovranno esserci sulla partita di domani?

Io credo che, come sempre, dobbiamo affrontare le partite con grande rispetto. L’Inter è un’ottima squadra, dobbiamo approcciare la gara con rispetto nei confronti del rivale che ha vinto la Serie A. Sarà una partita molto difficile, rispettiamo l’avversario.

Pensi di poter gestire il minutaggio?

C’è uno staff tecnico, anche Pintus che fa un grande lavoro: sanno tutto. È chiaro che è sempre importante avere una buona rosa, abbiamo tanti giocatori come per esempio Camavinga, Valverde, Asensio e Isco. Questo è importante, poi è un privilegio giocare con Modric e Kroos però la cosa principale è avere una buona rosa per poter vincere titoli.

Casemiro, ritieni di essere un esempio per gli altri giocatori brasiliani in rosa?

Quando si parla del Real Madrid si esige il massimo. Per questo siamo il miglior club del mondo. Quello che dico sempre a loro è che, pur essendo giocatori giovani appena usciti dal Brasile, devono adattarsi rapidamente perché altrimenti diventa tutto più difficile. Ma devono godersi il momento: quello che Vinicius Junior, Éder Militao e Rodrygo hanno ottenuto in questa stagione è incredibile. Devono continuare a lavorare, arriverà un momento in cui non staranno così bene ma devono mantenere la mentalità giusta.

Cosa hai detto in estate a Vinicius Junior per farlo rendere così?

Non sono solo io, ci sono anche altre persone vicine a noi fuori dal campo. Sono un umano, non un robot (ride, ndr). Lo staff tecnico è a conoscenza di come si riposa, di quanto si può giocare. Per noi è un privilegio avere Vinicius Junior, deve continuare a godersi il momento che è molto buono. Sabato è rimasto tranquillo e ha fatto un gran gol, questo è importante per noi: pochi giocatori hanno la capacità di risolvere le partite così.

Come vedi il momento della squadra?

Molto buono. Dobbiamo approfittarne, perché siamo umani e pur non volendolo prima o poi ne arriverà uno peggiore. Abbiamo una buona rosa, le partite sono difficili e contro il Real Madrid tutti danno qualcosa in più. La chiave di tutto questo è il lavoro dell’intera rosa: siamo in una buona striscia vincente ma il Real Madrid esige di vincere sempre.

Al momento Vinicius Junior è il giocatore nello stato di forma migliore al mondo?

Difficile, abbiamo altri giocatori in gran forma. C’è Benzema, Courtois in un momento incredibile, Kroos che sta facendo un’ottima stagione. Parlare di Vinicius Junior in relazione a giocatori di altri campionati è difficile, perché non possiamo sapere lo stato di forma degli altri tutti i giorni. Ma lui sta facendo un’ottima stagione.

Nello spogliatoio bisogna un po’ frenare l’euforia?

Quando si parla del Real Madrid bisogna sempre pensare di essere in testa alla classifica, è la storia di questo club. Abbiamo dei meriti per essere il miglior club al mondo, lavoriamo per essere sempre ai vertici. Però la chiave di tutto questo è affrontare qualsiasi partita come se fosse quella decisiva: sappiamo come farlo.

Sembra che il futuro di Mbappé sarà nel Real Madrid, credi che possa giocare bene con Vinicius Junior?

Mbappé non è un giocatore nostro, è complicato parlarne. Però dobbiamo essere coerenti e dire che è un gran giocatore, fra i migliori al mondo. Mbappé è compatibile con qualsiasi giocatore al mondo, sia lui sia Vinicius Junior sono in un momento incredibile della loro carriera. Ma non possiamo parlare di un giocatore nella nostra rosa.

Per Casemiro Éder Militao e Alaba hanno rimpiazzato Sergio Ramos e Varane?

Sergio Ramos e Varane hanno marcato un’epoca in questo club: uno era il capitano, l’altro un giocatore che ha fatto tanto e vinto tutto qui. Però Éder Militao e Alaba non li hanno fatti rimpiangere, stanno facendo un campionato incredibile. Su Alaba ce l’aspettavamo, sapevamo dai tempi del Bayern Monaco che giocatore era. Però ci sono anche altri elementi, come Nacho, e Courtois in porta: tutte le partite vogliamo dimostrare di essere di alto livello.

Ancelotti ha parlato molto bene di te, Kroos e Modric. Come ti trovi con l’allenatore italiano?

Senza dubbio quando ascolti una persona con oltre sessant’anni, di cui più di quaranta in campo, che parla bene di te rimani molto felice. È una persona che capisce molto di calcio, un allenatore che sta molto vicino a noi: lo ammiro molto. Nella sua prima esperienza c’erano Xabi Alonso e Khedira, ma ho imparato molto da lui. Quando si parla di un’icona del calcio come Ancelotti, e lui ha buone parole su di me, devo solo ringraziare lui e il suo staff tecnico, che stanno facendo un grande lavoro per farci vincere le partite.

Qual è il segreto di Ancelotti e del suo staff in questa sua seconda esperienza?

Mi ha sorpreso molto, non solo lui ma il suo staff tecnico. Hanno grande voglia, soprattutto, di vincere e di dimostrare che Ancelotti sia un allenatore top. La voglia che trasmettono nelle partite mi ha sorpreso tanto: dopo tanti anni nel calcio è normale che pensare di essere un po’ più rilassato.

Come si sopperisce all’assenza di Benzema? Quanto sta crescendo Camavinga?

Abbiamo perso il miglior centravanti del mondo e uno dei migliori giocatori. Abbiamo Jovic e Mariano Diaz che possono giocare al suo posto, l’altro giorno Jovic ha fatto una grande partita in una situazione complicata e bisogna complimentarsi con lui. Non è facile avere tanti minuti avendo davanti il miglior numero 9 al mondo. Camavinga è giovane, ha grande voglia e umiltà di apprendere. È il presente del club, non il futuro: lo staff tecnico ha molta fiducia in lui, per avere solo diciotto anni.

Per Casemiro Vinicius Junior è il miglior giocatore brasiliano del momento in Europa?

Lo vedo tutti i giorni, conosco la sua qualità. Sta dimostrando in ogni partita che è molto forte e decisivo, ma è difficile dire se sia il miglior giocatore brasiliano in attività. Ci sono altri grandi giocatori, come Gabriel Jesus e Firmino o Neymar. Non posso fare un nome specifico, certo Vinicius Junior è in un grande momento ed è una realtà per il nostro club, un grandissimo giocatore che aiuterà per i prossimi quindici anni.