Ancelotti: «Real Madrid-Inter gara di prestigio. Tre motivi per domani»

Ancelotti ha appena concluso la conferenza stampa di vigilia di Real Madrid-Inter, dopo quella di Casemiro (vedi articolo). Il tecnico, fra le tante cose, ha segnalato il valore della partita di domani nonostante le due squadre siano già qualificate agli ottavi.



CONFERENZA ANCELOTTI – Questa la conferenza stampa di Carlo Ancelotti alla vigilia di Real Madrid-Inter.

Cosa si può aggiungere a questo gruppo?

Stiamo mostrando qualità importanti, questo è il motivo della striscia vincente. Siamo tutti compatti.

Ancelotti, immagina di alzare la quattordicesima a maggio?

Non ho quest’idea in testa. Voglio seguire nel momento, che è buono, preparare le partite e la strategia. Domani vogliamo giocare per chiudere al primo posto, contro una squadra forte che sta giocando bene. È una partita di Champions League, vogliamo vincerla per questo motivo. Arrivare alla fine di questa competizione è molto difficile, ma l’obiettivo è arrivare a vincere e in finale, perché se vuoi vincere prima devi arrivare in finale.

Varane ha parlato di recente del fatto che al Real Madrid si giochi sempre per vincere. È vero?

Questo club è il migliore al mondo, ha vinto tanti titoli soprattutto in Europa e ha questo tipo di esigenza. È vero che la decima Champions League vinta l’abbiamo celebrata, però dobbiamo guardare avanti. Questo è quello che chiede il club e la tifoseria.

Real Madrid favorito per vincere la Champions League?

Favorito no, però abbiamo le qualità e la storia per competere. Alla fine bisogna battere i migliori per vincere questa competizione, che sia agli ottavi o ai quarti. Se l’obiettivo è arrivare alla fine del torneo non importa se affronti una squadra forte agli ottavi o ai quarti: devi vincere, punto. Possiamo competere, non so dire se possiamo vincere ma è sicuro che ce la giochiamo.

Ancelotti, ritiene di essersi rilanciato dopo qualche anno?

Non devo dimostrare niente a nessuno. Ho un gruppo molto giovane, che genera grande entusiasmo e che ha voglia di apprendere e cercare qualcosa di nuovo. Con questo gruppo mi trovo molto bene, possiamo combinare l’entusiasmo loro con l’esperienza mia.

Cos’è cambiato da inizio stagione su Éder Militao?

Ha qualità top, è molto forte di testa e nell’uno contro uno. Ha migliorato l’affiatamento con Alaba e gli altri difensori.

Siete a otto vittorie consecutive, nella sua prima esperienza è arrivato a ventidue ma nonostante ciò a fine stagione era stato rimpiazzato. Sono situazioni comparabili?

Molto complicato fare paragoni, perché ogni anno ha la sua storia. È vero che nel mio secondo anno al Real Madrid non abbiamo avuto successi, ma ci siamo andati molto vicini. C’è stato un periodo fra gennaio e febbraio che non era andato bene, per via di tanti infortuni determinanti fra cui quella di Modric. Però ogni stagione ha la sua storia, non è paragonabile.

Che importanza ha per Ancelotti chiudere primi nel gruppo?

È una partita di prestigio per noi. Giochiamo contro una squadra che sta facendo molto bene, in questo periodo sta giocando un gran calcio. Ci giochiamo il passaggio del turno che è importante, poi giochiamo nel nostro stadio con i nostri tifosi. Questi sono tre motivi importanti per avere una partita molto interessante.

State già pensando al derby?

La priorità è la partita con l’Inter, non certo quella con l’Atlético Madrid di domenica.

Ha detto che Alaba si è adattato molto bene, come c’è riuscito?

È un giocatore molto intelligente, si è adattato molto bene. Voleva giocare in questa squadra e lo sta facendo molto bene, poi si combina molto bene con gli altri giocatori in difesa.

Le partite più difficili per l’Inter sono quelle dove si è pressato di più Brozovic, ci sta pensando? Ha amarezza per come è andata a Napoli?

Brozovic è uno dei giocatori migliori dell’Inter, ma non il solo: la squadra si muove molto bene, sa far giocare la palla ed è brava anche in fase di non possesso. Brozovic è un giocatore importante, stiamo pensando a come bloccarlo. Ci stiamo concentrando tanto sulla nostra fase difensiva, così come sull’offensiva. Sul Napoli posso dire che l’ho portato agli ottavi di Champions League.