Satriano, un gol per riprendersi l’Inter: stavolta Inzaghi non ha scelta

Satriano dovrà tornare obbligatoriamente a disposizione di Inzaghi in questo finale di 2021. L’attaccante uruguayano vuole ritagliarsi spazio in Prima Squadra dopo il primo gol stagionale

QUARTA PUNTA – Il primo gol stagionale di Martin Satriano è arrivato con la maglia dell’Inter Under-19 nel Campionato Primavera 1 (vedi articolo). Scontata l’assurda maxi squalifica, l’attaccante classe 2001 è tornato agli ordini di Cristian Chivu ma è già tempo di cambiare nuovamente routine. L’infortunio di Joaquin Correa (vedi comunicato) toglie la “quarta punta” a Simone Inzaghi, almeno fino a fine 2021. Pertanto, sarà necessario riportare Satriano in Prima Squadra. Non domani a Madrid, non essendo iscritto nella Lista UEFA. Ma in Serie A sì: Cagliari, Salernitana e Torino sono le prossime tre avversarie dell’Inter di Inzaghi in Italia. Satriano si candida per un posto in panchina. E chissà non possa trovare più spazio in questo finale di anno solare…