Candreva: «Quello era un cross, serve a volte la fortuna»

Antonio Candreva ha parlato ai microfoni di Dazn del clamoroso pareggio guadagnato contro l’Inter nel venerdì pomeriggio di Serie A.

EUROGOL – Antonio Candreva ha detto questo dopo il clamoroso pareggio contro l’Inter: «Era un cross per i compagni, ogni tanto un po’ di fortuna serve. Come diceva lei non siamo soddisfatti del primo tempo fatto, nel secondo abbiamo fatto grande prova contro una grande squadra. Abbiamo tenuto bene il campo, siamo riusciti a rimanere in partita e abbiamo fatto una buona prova. L’entusiasmo non deve venire mai a mancare, sono qui per aiutare la Salernitana e arrivare alla salvezza. Dobbiamo fare punti, ripartire da questi risultati utili consecutivi e da martedì pensiamo alla trasferta di Torino. Con il lavoro, il sacrificio e l’umiltà si possono raggiungere risultati importanti. Portato a casa un grande punto».