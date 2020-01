Candreva: “Arrivo Eriksen? Non solo lui! Juventus? Inter vuole dar fastidio”

Candreva ha parlato ai microfoni di “Rai Sport” al termine di Inter-Fiorentina, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia vinta dai nerazzurri per 2-1. Di seguito le sue dichiarazioni

STRADA LUNGA – Antonio Candreva parla così al termine di Inter-Fiorentina, sfida che ha consegnato la semifinale di Coppa Italia ai nerazzurri: «Ci aspettavamo qualche difficoltà, ma siamo contenti del passaggio del turno e da domani pensiamo al campionato. Se l’arrivo di Eriksen può cambiare qualcosa? Sono arrivati anche altri giocatori importanti, che ci possono dare una mano da qui alla fine del campionato anche in futuro. Sono grandissimi giocatori e li aspettiamo con fiducia. Conte è un allenatore di altissimo livello che tira fuori il massimo da ognuno di noi. Comunque sia ci serve tirar fuori del nostro, la voglia di rivalsa e di far bene dopo un’annata non positiva. Quest’anno sta andando bene, bisogna andare avanti così perché la strada è ancora lunga. L’anno scorso ho giocato poco, con tante difficoltà. Mettiamo da parte quello che è stato, pensiamo al futuro, ci aspettano delle grandi cose. La strada è ancora lunga e c’è da lavorare. Se siamo più vicini alla Juventus? Sappiamo che la Juventus è forte, sta solo a noi. Siamo qui per dare fastidio, noi dobbiamo fare strada su noi stessi. Sono arrivati giocatori internazionali, dei top che possono darci una mano da qui alla fine del campionato».