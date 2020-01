Conte: “Eriksen non può fare la punta! Mercato funzionale, Barella…”

Condividi questo articolo

Conte, dopo aver saltato il post partita domenica col Cagliari, è nuovamente tornato in sala stampa al Meazza dopo Inter-Fiorentina. Queste le risposte del tecnico in conferenza alle domande dei giornalisti presenti.

CONFERENZA CONTE – Questa la conferenza stampa di Antonio Conte nel post partita di Inter-Fiorentina.

Può arrivare un attaccante da qui a venerdì?

Premetto che Eriksen non può fare la punta. A centrocampo può fare tutto, ma la punta no. Fa il trequartista, ma l’attaccante proprio no. Dal mercato non mi aspetto assolutamente niente, abbiamo cercato di operare in modo intelligente e funzionale alla rosa. L’obiettivo è stato centrato con Young, Moses ed Eriksen, per il resto è giusto che la società parli con me di certe cose. Si cercherà di fare del nostro meglio, come fatto finora. Abbiamo fatto un mercato funzionale, proprio per questo voglio ringraziare Politano e Lazaro per quanto dimostrato in questi mesi.

Com’è arrivata la scelta del 3-4-1-2? Dipendeva da Eriksen?



Parto dal fatto che Eriksen ha fatto solo un allenamento. Oggi l’ho catapultato in campo, è una cosa che non faccio mai. I giocatori devono entrare con la nostra idea di calcio, oggi per tante cose abbiamo improvvisato. Abbiamo giocato con un sistema nuovo, l’abbiamo provato solo ieri visto che avevamo problemi con Borja Valero e Sensi. Avevo disponibili solo Vecino e Barella, per questo ho forzato la situazione. Magari in futuro ci potrà però tornare utile questa veste. Eriksen? Può giocare in qualsiasi ruolo: interno sinistro, a due, dietro la punta. È un giocatore intelligente, vede il gioco e sa come posizionarsi. Da domani inizierà a capire i movimenti da fare

Qual è il giudizio di Conte su Barella?

Ha fatto bene, quando l’ho messo davanti alla difesa ha schermato bene. Riusciva a raddoppiare e far ripartire le azioni nella giusta maniera. Sta tornando ai livelli avuti prima dell’infortunio, lui come Sensi ha pagato. Più giochi più entri in forma e torni ai tuoi livelli, però ha fatto bene davanti alla difesa ed è sicuramente una situazione che ci potrà tornare comoda in futuro.