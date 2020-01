FOTO – Inter-Fiorentina, Eriksen e Moses volti nuovi a San Siro

Inter-Fiorentina è stata decisa dalle reti di Candreva e Barella, che portano i nerazzurri in semifinale di Coppa Italia. A questa gioia, per i tifosi interisti si aggiunge l’esordio di Victor Moses e soprattutto di Christian Eriksen con la maglia dell’Inter. Ecco il messaggio pubblicato dal club.

VOLTI NUOVI – In Inter-Fiorentina si sono visti due volti nuovi. Al 66′ è entrato in campo Christian Eriksen, al posto di Alexis Sanchez. Il danese è lo straordinario colpo di mercato piazzato dall’Inter nel mese di gennaio (qui il video di presentazione). Il trequartista è arrivato dal Tottenham per 20 milioni, una cifra considerata risibile vista la qualità del numero 24. In meno di mezz’ora in campo, Eriksen non ha sciorinato il repertorio di classe che lo accompagna sin dai tempi dell’Ajax. Ha però fatto spellare le mani dei tifosi per un passaggio filtrante che ha portato Lautaro Martinez a segnare il possibile 3-1 (annullato per fuorigioco). Victor Moses, subentrato al 74′ al posto di Antonio Candreva (autore dell’1-0), è stato più in ombra, ma la sensazione è che il suo minutaggio sarà di tutto rispetto, sotto la guida del mentore Antonio Conte. Ecco il messaggio pubblicato dall’Inter per celebrare questi due esordi: “👌 | ESORDI Due volti nuovi stasera a San Siro… ✌️ Le vostre sensazioni? 🥰 #InterFiorentina #CoppaItalia #ForzaInter ⚫️🔵⚫️🔵“.