Calhanoglu: «Vogliamo i 3 punti. Bastoni e Perisic? Movimenti a memoria»

Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara tra Atalanta e Inter, ventiduesima giornata di campionato. Il centrocampista partirà dal primo minuto nel centrocampo di Inzaghi

TRE PUNTI E MOVIMENTI − Così Calhanoglu prima del match: «All’andata, non eravamo come adesso. Adesso siamo più squadra, sappiamo dove muoverci. Speriamo di prendere i tre punti. A sinistra con Bastoni e Perisic ci troviamo bene. Sappiamo a memoria i nostri movimenti. Giorno dopo giorno ci alleniamo per farli bene».