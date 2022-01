Marotta: «Dybala? In attacco siamo a posto. Rinnovi dirigenza? Intesa OK»

Beppe Marotta, Amministratore Delegato nerazzurro, prima di Atalanta-Inter, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A 2021-2022, su DAZN ha parlato dell’importanza della partita di questa sera dopo la vittoria della Supercoppa italiana, dell’interesse di Dybala e del rinnovo di contratto della dirigenza.

LA PARTITA – Marotta prima di Atalanta-Inter, su DAZN ha parlato così: «Però una grande squadra deve aver la forza per mettere in archivio questo trofeo e pensare alla partita di stasera. Questa è la grande forza che dobbiamo avere stasera. Comunicazione Sanchez? lo conosciamo benissimo, sappiamo benissimo qual è il suo modo di agire e di pensare. Fa parte della sua comunicazione, l’importante è che faccia il suo massimo in campo».

SU DYBALA – Marotta parla del possibile interesse per Dybala: «L’amico che cercava Dybala in tribuna ero io? dico che quando un giocatore della caratura di Dybala si avvicina a uno svincolo è normale che venga accostato a questo o quel club. Però noi abbiamo un reparto offensivo composto da quattro attaccanti molto forti, siamo a posto. È giusto portare rispetto a questi attaccanti che ci danno tante soddisfazioni».

RINNOVI – Marotta conclude parlando del rinnovo della dirigenza: «Rinnovo agenti?? Non abbiamo agenti che ci rappresentano, basta uno sguardo e un’intesa. Abbiamo già raggiunto un accordo, siamo contenti e responsabili, l’ufficialità arriverà a tempo debito».