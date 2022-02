Calhanoglu: «Milan-Inter, che emozione! Contro Klopp ricordo un gol»

Calhanoglu nel corso del Matchday Programme alla vigilia di Inter-Liverpool ha parlato della partita più emozionante in questa stagione, ma anche del gol realizzato al Borussia Dortmund di Klopp e non solo. Leggi qui l’intervista completa.

EMOZIONE – Calhanoglu racconta la partita più emozionante giocata in questa stagione con l’Inter: «Da quando sono arrivato ho avuto la fortuna di giocare partite belle e importanti. Quella che mi ha emozionato di più è sicuramente il derby di andata, ho fatto gol e dato una mano alla squadra in una partita sicuramente speciale per i tifosi».

CONTRO KLOPP – Calhanoglu domani insieme al resto della squadra sfiderà il Liverpool di Klopp. Proprio a proposito del tecnico tedesco, il centrocampista ricorda una partita in particolare: «Una partita che non dimenticherò mai è quella contro il Borussia Dortmund di Klopp ai tempi dell’Amburgo. Segnai il gol del 3-0 con una punizione incredibile dai 40 metri, fu una giornata speciale e un gol bellissimo».

CONTRO L’ITALIA – Calhanoglu nonostante la sconfitta, ricorda la partita persa contro l’Italia durante l’Europeo: «A volte le sfide che ti rimagono dentro non sono quelle per forza delle vittorie. Io non dimenticherò mai la prima partita di questo Europeo, abbiamo perso 3-0 contro l’Italia allo stadio Olimpico e per me è stata una sconfitta dolorosa ma anche queste partite aiutano a migliorarsi sempre».