Calhanoglu, con il Liverpool occasione da sfruttare per alzare il livello

Calhanoglu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Liverpool, sfida valevole per l’andata degli ottavi di Champions League (QUI le sue dichiarazioni). Il centrocampista turco, reduce da una prova decisamente sottotono con il Napoli, ha l’opportunità di rifarsi contro un avversario di livello assoluto

RISPOSTE – Hakan Calhanoglu ha disputato finora un’ottima stagione. Il turco su 21 partite giocate in Serie A ha realizzato 6 reti e 9 assist. Dopo un buon derby, l’ex Milan non è riuscito a ripetersi nella sfida con il Napoli dove è stato tra i peggiori in campo. Domani a San Siro con il Liverpool Calhanoglu ha la possibilità di rifarsi in una di quelle partite che tutti sognano di giocare. Contro la squadra di Jurgen Klopp sarà fondamentale il ritmo, il pressing e la velocità di esecuzione. Bisogna alzare l’asticella e il livello generale e Simone Inzaghi spera di poter contare sul numero 20 nerazzurro che in Champions League non è ancora riuscito a lasciare il segno. L’assenza di Nicolò Barella peserà moltissimo e proprio per questo ci si aspetta che sia lui che Marcelo Brozovic siano in grado di colmare quel vuoto di dinamicità e qualità che inevitabilmente si andrà a creare, con Arturo Vidal pronto a mettere a disposizione tutta la sua grinta ed esperienza internazionale. Non è un’impresa semplice, ma sono proprio queste le partite da sfruttare per crescere e mettersi alla prova. Sarà necessaria una grande personalità, è questo il momento.