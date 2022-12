Calhanoglu: «Inter, vogliamo ripartire bene! Una cosa conta su tutte»

Calhanoglu ha segnato il gol più bello ieri nell’amichevole Inter-Gzira United 6-1, con una punizione da circa venticinque metri (vedi highlights). A Sky Sport, il centrocampista turco valuta la ripresa dopo le tre settimane di sosta in vista del Napoli.

FIDUCIA DA MANTENERE – Hakan Calhanoglu vede Inter-Gzira United come un’opportunità per ribadire la forza: «Le sensazioni sono uguali, sempre vincere e stare su attaccati a quelle che sono sopra di noi. Siamo qui per prepararci, abbiamo fatto una grande partita. Sappiamo che l’avversario non era al nostro livello, però volevamo cominciare bene. Mercoledì abbiamo il Salisburgo che è più forte di questi, vogliamo ripartire bene in questa stagione. La cosa più importante è non farsi male, perché abbiamo bisogno di tutti i giocatori. Questa stagione è molto importante per noi, sappiamo che il Napoli sta facendo molto bene ma nelle ultime sei sette-partite ci siamo e vogliamo continuare così».