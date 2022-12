Smalling tra il rinnovo con la Roma e la possibilità Inter: lo scenario – TS

Chris Smalling è uno dei possibili rinforzi per la difesa dell’Inter. Secondo Tuttosport il difensore inglese ha un’opzione di rinnovo con la Roma, ma il suo agente ha sondato il terreno con i nerazzurri

POSSIBILITA’ – Chris Smalling ha il contratto con la Roma in scadenza a giugno. Il difensore inglese rappresenta quindi un’opportunità di mercato a zero, soprattutto per l’Inter che rischia di dover rivoluzionare la difesa per la prossima stagione visti i numerosi contratti in scadenza. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, Smalling ha u accordo con i giallorossi che prevede il rinnovo automatico del contratto fino a giugno del 2024 nel caso in cui il difensore disputi più del 50% delle partite. Opzione che però, precisa il quotidiano, si attiva solo con l’ok dello stesso giocatore. Il suo agente sta sondando il terreno con altre squadre, fra cui i nerazzurri, che ragionano sulla possibile opportunità di mercato.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini