Thuram, Inter non da sola: valutazione Napoli ma con un ostacolo – CdS

Thuram sarà uno dei giocatori che movimenterà il mercato nel 2023, essendo in scadenza al 30 giugno col Borussia Monchengladbach. Si è parlato tanto dell’Inter ma ora il Corriere dello Sport tiene aperta la pista Napoli.

CONCORRENZA – C’è anche il Napoli su Marcus Thuram. La notizia arriva dalla Germania, dalla Bild, ma il Corriere dello Sport approfondisce il discorso con qualche informazione in più. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli lo sta valutando, fra i vari nomi per l’attacco dove per esempio Hirving Lozano è in scadenza al 30 giugno 2024. Thuram, invece, un anno prima e per questo avrà molto mercato, con l’Inter in prima fila. Per il Napoli c’è però un ostacolo pesante: il tetto d’ingaggio autoimposto attorno ai tre milioni e mezzo. Difficile che Thuram possa accettare questa cifra, ma intanto il club che sfiderà l’Inter alla ripresa prosegue con le sue valutazioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano