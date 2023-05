Calhanoglu: «In finale a casa mia, un sogno! Complimenti ai miei compagni!»

Calhanoglu parla ai microfoni di Mediaset dopo aver conquistato insieme all’Inter l’accesso alla finale di Champions League. Il centrocampista nerazzurro smorza la tensione con la tifoseria del Milan, uscita sconfitta dall’Euroderby.

AVERE RISPETTO – Hakan Calhanoglu risponde ai giornalisti dopo la vittoria contro il Milan, sua ex squadra. Ecco le dichiarazioni del centrocampista dell’Inter: «Due mesi fa in un’intervista ho detto che ho un sogno che voglio inseguire e oggi abbiamo fatto un grande lavoro. Siamo in finale di Champions League a Istanbul, a casa mia. È un grande sogno essere lì. Faccio i complimenti ai miei compagni, al nostro staff e ringrazio i nostri tifosi. Faccio anche i complimenti al Milan perché anche loro hanno fatto un buon lavoro. È stata una partita difficile perché valeva tanto per noi e per i nostri tifosi, dopo tanti anni che mancava questo Euroderby. Sono molto felice. I derby sono sempre pesanti, purtroppo per me ancora di più per quello che è successo l’anno scorso. Però il passato è passato e non voglio parlare di queste cose. Io ho ancora un bel rapporto con tutti i miei ex compagni e lo staff. È importante avere sempre rispetto. Noi avevamo bisogno di questa vittoria per continuare questo cammino e abbiamo dimostrato sempre. Il derby non si sa mai come va perché è qualcosa che rimane pesantemente nella storia. Invece oggi siamo rilassati. Domani vedremo chi sarà il nostro avversario però abbiamo dimostrato e siamo contenti di essere in finale».