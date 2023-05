Darmian: «Difficilissimo dal girone, ma non potevamo farcela sfuggire!»

Darmian ha contribuito eccome a portare l’Inter in finale di Champions League. Dopo il complessivo 3-0 nelle due semifinali contro il Milan, nel derby, il giocatore ha festeggiato a Inter TV.

TRIONFO – Grande gioia per XXX dopo Inter-Milan: «Abbiamo avuto un girone difficilissimo, ci abbiamo creduto e abbiamo sempre cercato di fare qualcosa in più. Siamo arrivati fino a qui e non potevamo farci sfuggire questa occasione. Sono state tutte partite molto difficili, non è mai facile giocare contro qualsiasi squadra. Però abbiamo dimostrato di avere le qualità non solo tecniche ma anche morali per arrivare in fondo».