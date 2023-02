Bologna-Inter, Orsolini al 45′: «Li stiamo mettendo sotto. Continuiamo così»

Orsolini è stato intervistato da Sky Sport al termine del primo tempo di Bologna-Inter, partita valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, chiusa sul punteggio di 0-0.

INTERVISTA – Queste le parole su Sky Sport da parte di Orsolini dopo il primo tempo di Bologna-Inter, partita valida per La ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. «Siamo partiti subito forte, secondo me. Subito con l’idea di aggredirli alti. Ci stiamo riuscendo, secondo me. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Li stiamo, se lo possiamo dire, mettendo sotto, sotto certi punti di vista. Dobbiamo continuare così. Speriamo nella ripresa di colpirli».